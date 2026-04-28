«Возвращение нулевых»: в России объявили о новой эпохе в музыкальной индустрии

В российской музыкальной индустрии началась эпоха успешного возвращения звезд, музыкальных групп, блиставших на сцене в нулевые. Именно этой тенденции второй волной славы обязана, в том числе, певица Надежда Кадышева, заявил музыкальный критик Сергей Соседов в Общественной Службе Новостей.

Интересные слушателям артисты должны возвращаться, убежден Соседов.

«Если этих певцов принимает новое поколение слушателей, то у меня нет вопросов, — подчеркнул он. — Кто бы мог подумать, что сегодняшняя молодежь станет переслушивать альбомы Надежды Кадышевой, но тем не менее мы это наблюдаем».

В то же время вряд ли у звезд нулевых получится просто перепевать свои хиты – им придется их переделать и подстроить под современное звучание, считает Соседов. Он пояснил, что, несмотря на признание публики, музыкальные предпочтения слушателей неизбежно меняются – так, например, даже музыка пятилетней давности сегодня звучит иначе.

«По этой причине звездам, чья слава пришлась на начало нулевых, придется задуматься о новой аранжировке или перепеть свои же хиты, но в иной тональности, формате и так далее», — заключил критик.

Отметим, что до этого Сергей Соседов усомнился, что Татьяна Буланова и Надежда Кадышева пользуются популярностью у молодежи. Он не исключил, что эта информация может быть «надуманной» или «вбросом», добавив, что сегодня понятие «молодежь» стало слишком обширным.

В то же время сообщалось, что Татьяна Буланова стала «новой любимицей» у российских зумеров, а Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

