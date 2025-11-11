«Это же классно!»: Газманова обрадовала внезапная волна славы среди молодежи

В соцсетях стремительно набирает популярность видео, на котором певец Олег Газманов исполняет свой коронный танец под песню «Загулял». Его движения стали массово повторять юные пользователи соцсетей, сделав ролик трендовым. В беседе с Общественной Службой Новостей артист признался, что его это очень радует, подчеркнув, что так россияне видят способность человека оставаться бодрым в любом возрасте.

Исполнитель напомнил, что выпустил песню еще в 1994 году – именно тогда вышел и клип, в котором он исполняет популярный танец, перебирая ногами. Эти же движения певец повторил на выступлении во время фестиваля «Новая волна» в Казани – там молодые люди сняли его на видео и выложили в сеть, что и привлекло всеобщее внимание.

Так на Газманова внезапно обрушилась слава среди зумеров – по его словам, это его очень радует.

«Это же классно, что мне удалось заставить стольких людей полюбить танец, — подчеркнул артист. — Еще они видят, что в любом возрасте можно оставаться бодрым, жизнерадостным и спортивным».

Напомним, из-за популярности видео с танцем в TikTok Газманов поднял гонорар на 2 млн рублей – по данным SHOT, он вырос до 7 млн рублей за 45 минут. Кроме того, на корпоративы Газманова увеличился спрос: теперь его график расписан до конца 2025 года.

Однако позже стало известно, что он был вынужден вдвое снизить свой гонорар спустя месяц после повышения цен на выступления, так как за месяц артисту не поступило ни одного заказа.

