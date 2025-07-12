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«Кадышева уже не в тренде»: Буланова стала «новой любимицей» у зумеров

SHOT: график певицы Булановой расписан на все лето из-за популярности у зумеров
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Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова стала «новой любимицей» у российской молодежи, представителей поколения Z (они же — зумеры). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Кадышева уже не в тренде. Видосами завален TikTok, песни включают на зумерских вечеринках. Билеты на выступления певицы стали раскупать, как горячие пирожки», — говорится в публикации.

Как сообщает Telegram-канал, 56-летняя исполнительница «Моего ненаглядного» опередила по популярности певицу Надежду Кадышеву. Ей пришлось увеличить количество летних концертов, поэтому график артистки расписан почти на все лето.

Буланова выступает не только на массовых мероприятиях, но и дает частные выступления. За 20 минут артистка споет за гонорар 800 тыс. рублей, ее 40-минутное выступление стоит 1 млн рублей, а часовое — 1,5 млн рублей.

24 июня стало известно, что Татьяна Буланова попала в Книгу Рекордов России. Она установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады — за свою карьеру артистка записала 114 совместных песен с различными исполнителями.

Ранее российский сервис уличили в продвижении Пугачевой и Меладзе.

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