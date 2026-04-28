Скончался народный артист России Ляпидевский

Ушел из жизни народный артист России Роберт Ляпидевский, который состоял в труппе Центрального театра кукол имени С.В. Образцова с 1959 года. Об этом ТАСС сообщили в театре.

«Сегодня не стало Роберта Анатольевича», — сказали агентству.

Ляпидевскому было 89 лет.

До этого на 97-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов. Как сообщила mk.ru его ученица, актриса Янина Мелехова, причиной смерти стал инсульт. Она рассказала, что Лев Павлович умер в больнице вечером 24 апреля. По словам ученицы, артист до последнего находился в здравом уме и памяти и строил планы на жизнь.

В апреле также стало известно о смерти заслуженного артиста России Виктора Яковлева, который ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Ранее в Петербурге скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Валерий Бочкин.