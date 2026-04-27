Стас Михайлов о борьбе с вредной привычкой дочери: «Смотри на меня – и пьет»

Певец, народный артист России Стас Михайлов усомнился, что запрет на продажу сладкой газировки детям принесет плоды. В беседе с kp.ru он признался, что пытается отучить свою младшую 13-летнюю дочь от употребления вредных напитков, но успехов добиться в этом пока не может.

Запреты не всегда работают так, как нужно – иногда они, напротив, вызывают интерес у молодежи и привлекают внимание, отметил исполнитель. По его мнению, ограничения чаще всего приводят к тому, что люди начинают искать другие способы найти нужный продукт «из-под полы».

«Мне кажется, просто об этом надо больше говорить, что это вредная штука и все, — заявил Михайлов. — Просто почаще говорить с экранов, с доступных со всех. Я не пью, допустим, колу вообще. Дочь у меня младшая пьет. Что могу сделать? Не пей, говорю, вредная! Смотрит на меня и все, пьет. Как тут быть?».

Также в беседе с изданием он выступил за регулирование нейросетей – по его мнению, эту сферу важно контролировать, чтобы не допустить негативных последствий.

Напомним, в конце прошлого года Национальный родительский комитет отправил в Госдуму обращение с просьбой запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. Позднее ее предложение в беседе с «Газетой.Ru» поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов и предложил печатать на бутылках с подобными напитками «жуткие картинки» для антирекламы. Врачи, однако, предупреждали, что это может привести к обратному эффекту, и дети будут искать обходные пути для получения запрещенных напитков.

