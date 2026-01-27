Пригожин раскрыл причины, по которым фанатки отказались от Стаса Михайлова

Певец Стас Михайлов теряет свою популярность и любовь фанаток из-за того, что его репертуар остается однообразным, а сам он не стремится соответствовать современным трендам и «тормозит» в развитии как исполнитель. Об этом Общественной Службе Новостей заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он напомнил, что расцвет карьеры Михайлова пришелся на 2009-2013 годы, когда своими песнями о любви в сочетании с мужественным образом ему удалось покорить сердца женщин.

«Его хиты звучали везде. Это был самый высокооплачиваемый артист России. За один концерт он зарабатывал свыше 100 тысяч евро. С ним мало кто мог сравниться. Но аудитория не любит, когда артист тормозит в развитии», — заявил продюсер.

По его мнению, в течение многих лет репертуар певца остается слишком однообразным, он продолжает все время петь о несчастной любви. На этом фоне аудитория потеряла к нему интерес, цены на билеты упали, а рейтинги прослушивания значительно снизились.

Однако такой период забвения случается с каждым артистом, и из него можно выбраться, добавил Пригожин. Он посоветовал Михайлову стараться не скатиться на дно, отметив, что для этого ему нужно написать новые песни, которые больше удовлетворили бы запросы современной аудитории.

Напомним, певец Стас Михайлов уменьшил гонорар на корпоративы на полмиллиона рублей. Отмечалось, что готов выступить за 8,5 миллиона рублей на частном мероприятии вместо 9 миллионов. Также заказчики должны заплатить около 1,5–2 миллиона рублей за бытовой и технический райдеры и предоставить певцу кефир, черную икру, воду определенной марки и свежие фрукты.

