Путин прислал венок на прощание с Пимановым

На церемонию прощания с журналистом Пимановым доставили венки от Путина и Мишустина

На церемонию прощания с телеведущим и продюсером Алексеем Пимановым доставили венок от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает NEWS.ru.

Кроме того, венки прислали премьер-министр страны Михаил Мишустин, глава Министерства обороны Андрей Белоусов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Траурное мероприятие началось на Троекуровском кладбище в 12:00 по московскому времени. В Большом траурном зале собрались родные, близкие, друзья и коллеги Пиманова, место прощания охраняет полиция.

23 апреля Алексея Пиманова не стало на 65-м году жизни после инфаркта.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский авиационный институт, однако вскоре связал свою карьеру с журналистикой и телевидением. Работал в структурах Гостелерадио СССР, где получил первый профессиональный опыт.

Широкую известность приобрел на ОРТ и Первом канале, где стал автором и ведущим программы «Человек и закон» — одного из самых продолжительных общественно-политических проектов на российском телевидении (1996-2026 годы). Под его руководством передача освещала резонансные расследования, правовые вопросы и социальные темы.

Также Пиманов занимал руководящие должности в телекомпании «Останкино» (в 1996-2010 годах был ее гендиректором) и выступал продюсером документальных и художественных проектов. С 2013 возглавлял медиахолдинг «Красная звезда».

