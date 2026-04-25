Одна из последних работ Алексея Пиманова выйдет на ТВ

26 апреля на ТВ состоится премьера сериала «Грачи» — одной из последних работ журналиста Алексея Пиманова как продюсера. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Пиманов был одним из генеральных продюсеров проекта выступил Алексей Пиманов. Другой последней работой продюсера стал четвертый сезон сериала «Смерш», премьера которого запланирована на 3 мая.

Алексея Пиманова не стало 23 апреля. С ним простятся 27 апреля.

«Грачи» — остросюжетный детектив с Артемом Ткаченко и Алексеем Макаровым в главных ролях. Действие происходит в 1947 году в послевоенном Ленинграде, где под видом советского гражданина легализовался бывший офицер СС и сотрудник концлагеря для детей. Режиссером выступил Илья Максимов, в актерский состав также вошли Алексей Серебряков, Евгения Дмитриева и другие. «Газета.Ru» рассказала о том, каким получился сериал.

Ранее не стало сооснователя и бывшего звукорежиссера радиостанции «Эхо Москвы».