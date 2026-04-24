С лидера группы «Ногу свело!» хотят взыскать задолженность

Налоговая через суд взыскивает задолженность с лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации отмечается, что московский суд принял заявление к Покровскому о взыскании задолженности по уплате налогов. Заседание было назначено на 28 апреля.

Истцом выступает ИФНС России №33 по Москве, инспекция обслуживает налогоплательщиков столичного района Митино, где по данным СМИ, у музыканта в собственности есть четырехкомнатная квартира.

В ноябре глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призвал запретить въезд в Россию Покровскому и включить его в список террористов и экстремистов.

3 ноября Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Покровский выступает в США с концертами, средства от которых идут на поддержку ВСУ. Как утверждали СМИ, группа уже собрала $100 тысяч.

В середине октября покинувший Россию Покровский признался, что живет в США в собственном доме со студией, однако его быт далек от роскошного образа жизни.

