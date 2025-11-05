На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеру группы «Ногу свело!» просят запретить въезд в Россию за «измену родине»

Глава ФПБК Бородин потребовал признать Покровского экстремистом за измену родине
Евгения Новоженина/РИА Новости

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призвал запретить въезд в Россию музыканту Максу Покровскому (признан в РФ иностранным агентом) и включить его в список террористов и экстремистов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Бородин утверждает, что в настоящее время Покровский активно выступает в американских барах и собирает средства в поддержку ВСУ.

«Его действия, по моему мнению, подпадают под определение «измены родине» и заслуживают соответствующей правовой оценки», — написал он.

Глава ФПБК подчеркнул, что направил запросы в соответствующие контролирующие органы для проверки деятельности Покровского. Он также призвал граждан не оставаться равнодушными к таким «проявлениям предательства».

3 ноября Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Покровский выступает в США с концертами, средства от которых идут на поддержку ВСУ. Как утверждали СМИ, группа уже собрала $100 тысяч.

В середине октября покинувший Россию Покровский признался, что живет в США в собственном доме со студией, однако его быт далек от роскошного образа жизни.

Ранее сообщалось, что самолет с лидером ДДТ экстренно приземлился в Белграде.

