Макс Покровский собирает деньги в ресторанах США на поддержку ВСУ

Shot: музыкант Покровский поет на английском на концертах в США

Российский рок-музыкант, лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) начал собирать деньги на поддержку ВСУ концертами в маленьких ресторанах в США. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Согласно свидетельствам очевидцев, Покровский поет и разговаривает со зрителями на английском и зарабатывает до нескольких тысяч долларов. В ближайшее время он планирует выступить в Детройте, Чикаго и Миннеаполисе.

Вход на его выступление стоит около $100. На сайте, через который продаются билеты на концерты артиста, указано, что группа уже собрала $100 тысяч долларов в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В середине октября покинувший Россию Макс Покровский признался, что живет в США в собственном доме со студией, однако его быт далек от роскошного образа жизни, как об этом сообщают ряд СМИ.

По словам Покровского, его финансовое положение изменилось, поскольку коллектив «Ногу свело!» потерял российский рынок. Однако он дал понять, что не испытывает проблем с деньгами.

Ранее актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) назвал Израиль жестким местом битвы для эмигрантов.