Богдан Титомир задолжал налоговой почти миллион рублей

Певец и композитор Богдан Титомир рискует остаться с заблокированными счетами и получить подписку о невыезде из-за налоговых долгов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, у Титомира оказался долг перед ФНС в 900 тысяч рублей. Отмечается, что сейчас артист пытается возобновить свою карьеру в России после возвращения из США и ходить по различным шоу.

Богдан Титомир начал карьеру музыканта, делая аранжировки для группы «Ласковый май», затем играл на ударных у Дмитрия Маликова. В 1989 году вместе с Сергеем Лемохом он создал -поп-дуэт «Кар-Мэн». В 1991-м артист покинул коллектив и начал сольную карьеру. Он известен по треку «Делай как я».

В марте телеканал «Пятница!» сообщил, что Богдан Титомир завел роман с замужней оперной певицей Натальей Павловой.

Представители канала заявили, что в новом выпуске шоу «Выживалити» композитор проявил чувства к артистке — в один из вечеров пара уединилась в комнате, где их объятия закончились поцелуем. Комментируя случившееся, 58-летний Титомир предложил переименовать проект в «Кайфовалити».

Известно, что 43-летняя Наталья Павлова замужем за солистом Мариинского театра Андреем Серовым, супруги воспитывают сына.

