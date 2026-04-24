Пугачева отреагировала на сообщение о смерти ее двойника

Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Певица Алла Пугачева в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на сообщение о том, что ее главный двойник Алексей Золотов скончался.

«Очень жаль», — написала она в комментариях в аккаунте фестиваля «Пугачевская весна».

20 апреля стало известно, что Золотов скончался на 58-м году жизни в подмосковном поселке Богородское.

Причиной смерти стали осложнения сахарного диабета, а также болезни сердца, почек и пневмония.

18 апреля Золотову стало плохо. После того как он перестал выходить на связь с родственниками, они приехали к нему и застали артиста в тяжелом состоянии. Врачам не удалось его спасти.

Золотов был инициатором фестиваля «Пугачевская весна» и одним из самых известных пародистов Аллы Пугачевой.

В марте глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал отменить концерт, посвященный дню рождения Пугачевой. В разговоре с «Газетой.Ru» он рассказал, что хочет добиться срыва мероприятия ради безопасности россиян. По его мнению, так как отношение к певице сейчас неоднозначное у населения, нельзя исключать провокации.

Фестиваль «Пугачевская весна» должен был состояться 15 апреля в Москве в клубе «Огород». Его ежегодно организует сообщество фанатов артистки, а также ее друзья — бывшая бэк-вокалистка Екатерина Бачурина и «двойник» Пугачевой Наталья Буйницкая. Позже мероприятие было отменено.

Ранее двойники уехавших из РФ звезд столкнулись с отсутствием заказов на корпоративы.

 
