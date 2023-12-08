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Двойники покинувших Россию звезд заявили, что вынуждены менять внешность

RT: двойники уехавших из РФ звезд столкнулись с отсутствием заказов на корпоративы

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Даниил Калатура/VK

Артисты-двойники российских звезд, которые покинули страну и неодобрительно высказались о спецоперации, столкнулись с проблемами. Так как их перестали заказывать для выступлений на корпоративах, они вынуждены менять имидж и искать других героев пародий, рассказали RT представители индустрии.

Двойник Аллы Пугачевой Марк рассказал, что изображает певицу почти четверть века. По его словам, спрос на двойников Пугачевой упал, но еще есть, а вот другие артисты полностью остались без работы.

«Я в этой сфере с 1999 года, и могу сказать точно, что если «Пугачеву» еще хоть как-то зовут на корпоративы, то «Лободу» я не видел уже около двух лет, — рассказал Марк. — Мой знакомый — двойник Светланы Лободы, и мы иногда встречались с ним на заказах. Сейчас он уехал с семьей в Америку, отсутствие работы — одна из причин тому».

В новых условиях приходится менять форматы выступлений артистов, рассказал организатор праздников Александр Кудинов.

«Мы тщательно проверили все наши треки, убрали оттуда песни артистов, неодобрительно высказывавшихся об СВО, и с осторожностью работаем с плей-листами клиентов», — отметил он.

Напомним, в Госдуме поддержали меры против артистов с антироссийской позицией – предлагается запретить им участвовать в реализации культурных проектов за счет средств государства.

Ранее гитарист Пугачевой Александр Левшин раскрыл известный только близким талант певицы.

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