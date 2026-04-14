«Никто так не споет»: в России призвали не отдавать Цыгановой хиты Пугачевой

В России сегодня нет ни одного исполнителя, который сумел бы хорошо перепеть хиты Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что певица Виктория Цыганова очень талантливая, она тоже не сможет исполнить знаменитые песни «настолько шедеврально», поэтому передавать ей композиции Пугачевой не нужно, заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

«Я считаю, что Пугачева — это легенда. Несмотря на то, что она сейчас не в Российской Федерации, она все равно продолжает оставаться частью этой страны, продолжает влиять на отечественную музыкальную индустрию», — подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также отметил, что если Цыганова все-таки решится перепеть хиты Пугачевой, то ей стоит обратиться к молодой аудитории и исполнить хиты так, чтобы они понравились зуммерам.

Напомним, до этого глава ФПБК Виталий Бородин в своих соцсетях опубликовал пост, в котором призвал лишить Аллу Пугачеву звания и передать ее песни «уважаемым артистам». Он считает, что композиции могут войти в репертуар Виктории Цыгановой, SHAMAN, Александра Маршала, группы «Любэ» и Олега Газманова. Сама артистка поддержала его идею, отметив в беседе с «Газетой.Ru», что некоторые из песен Пугачевой — это наследие, которое не принадлежит уехавшей из страны вокалистке.

