Киркорова призвали извиниться за курение в барнаульском аэропорту

Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев певца Филиппа Киркорова извиниться за курение в аэропорту Барнаула. Его слова передает «Абзац».

По его словам, штрафа для артиста не достаточно. Горбачев выразил мнение о том, что Киркорову следовало потерпеть или выйти на улицу.

«Так можно и в самолете курить и сказать, что забыл или еще что-нибудь. Поэтому, если извинится публично, это будет правильно», — сказал он.

Накануне транспортная полиция привлекала певца к ответственности за проступок, вменив штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Артиста застали курящим в аэропорту Барнаула 29 марта. Артист прилетел в Барнаул, чтобы выступить со своим концертом. Сообщалось, что человека, похожего на Киркорова, заметили курящим в зоне, где это делать запрещено.

Ранее Киркоров рассказал, почему отказался петь с «ВИА Грой».