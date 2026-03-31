Жена звезды «Физрука» раскрыла свое состояние на фоне слухов о госпитализации после измены

Жена актера Владимира Сычева Алеся Великанова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в СМИ распространяется слух о ее госпитализации после измены.

Великанова увидела сообщения, что она попала в больницу на почве ревности. Жена артиста опровергла это. Женщина уверила, что с ней все хорошо. Она порадовалась, что дезинформацию не видит ее мать, которой не стало несколько лет назад.

«Я в трезвом уме и здравой памяти… Пока», — с юмором ответила супруга актера.

Великанова также призналась, что столкнулась с хейтом в соцсетях. Недоброжелатели обвиняют жену актера в том, что она якобы «зажралась».

«Меня то в Америку, то на Мальдивы, а я истерики устраиваю. Мне жаль вас, если вы не можете отличить материальную сторону от душевной. Это разные вещи, поверьте», — заключила жена артиста.

29 марта Великанова сообщила, что муж изменил ей. Она пока не раскрыла будущего своего брака с Сычевым после измены. Жена артиста обратилась к женщинам, которые пережили похожий опыт. Она призвала дам не корить себя за то, что им изменили, и не винить себя в этом. Великанова уверила, что всегда виноват изменщик.

Владимир Сычев известен по роли «Лехи-Психа» в сериале «Физрук». Он женат на Великановой с 2010 года. В их браке родились две дочери — Анна и Мария.

