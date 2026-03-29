Жена звезды «Физрука» обвинила его в измене

Жена Владимира Сычева Алеся Великанова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что муж изменил ей.

Великанова пока не раскрыла будущего своего брака с Сычевым после измены. Жена артиста обратилась к женщинам, которые пережили похожий опыт. Она призвала дам не корить себя за то, что им изменили, и не винить себя в этом.

«Когда происходит измена, вы ни в чем не виноваты! Не надо думать, что с вами что-то не так… С вами все так! Поверьте… Ибо изменяли Деми Мур, Гвен Стефани, Мадонне, Меган Фокс, Уме Турман... Этот список можно продолжать бесконечно. Что с ними не так?! На мой взгляд, сильные, красивые, богатые, офигенные, фигуристые женщины и т.д. Ну, мы выяснили, что с вами все так. Это у человека есть внутренняя пустота, где он хочет доказать себе, что я еще ого-го!» — заявила жена актера.

Великанова считает, что мужчины изменяют из-за плохого родительского примера для подражания; появление денег, известности и власти, из-за которых человек становится популярен у противоположного пола; охладевших отношений.

Жена Сычева добавила, что после новости о измене женщина может испытывать множество очень тяжелых негативных эмоций. По ее словам, есть деструктивный и конструктивный. К первому Великанова относит злоупотребление алкоголем, а ко второму – поход в спортзал.

«По сути, одно и тоже, сажаешь сердце и неосознанно разрушаешь себя… Начинаешь испытывать всю палитру чувств — от ненависти, непонимания, что вообще происходит, как будто сходишь с ума, и мозг твой затуманен. Ты слабо понимаешь, что происходит. Нервная система идет в разнос, как будто ее пропустили через терку», — поделилась Великанова.

Владимир Сычев известен по роли «Лехи-Психа» в сериале «Физрук». Он женат на Великановой с 2010 года. В их браке родились две дочери – Анна и Мария.

