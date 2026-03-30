Актера Котрелева похоронили на Ваганьковском кладбище

Актера и режиссера Котрелева похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве

Российского актера, сценариста и режиссера Тихона Котрелева похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Артист похоронен на 48-м участке кладбища, рядом со своими покойными родственниками.

Прощание с Котрелевым состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе.

О смерти артиста стало известно 23 марта. Его сын сообщил в социальных сетях, что Котрелев скончался после продолжительной болезни. Актер был известен широкому зрителю по игре в сериалах «Тихий Дон», «Хирург» и «13 клиническая. Начало».

23 марта Telegram-канал «112» сообщил, что актер Тихон Котрелев, которого три дня разыскивали родственники, лежит в московской психиатрической клинике. Сестра артиста сообщила, что у него панкреонекроз — опасное осложнение острого панкреатита, при котором частично выходит из строя поджелудочная железа.

Ранее скончался заслуженный артист России Петр Складчиков.