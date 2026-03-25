Скончался актер сериала «Тихий Дон» Тихон Котрелев

Умер актер, режиссер и сценарист Тихон Котрелев, игравший в сериале «Тихий Дон». Об этом сообщает ТАСС.

«Ушел из жизни Тихон Котрелев», — поделился собеседник агентства.

Котрелев также известен по сериалам «Хирург» и «13 клиническая. Начало».

Сын актера сообщил в социальных сетях, что Котрелев скончался после продолжительной болезни. Дату прощания и похорон объявят позже.

23 марта Telegram-канал «112» сообщил, что актер Тихон Котрелев, которого три дня разыскивали родственники, лежит в московской психиатрической клинике.

По словам сестры 49-летнего актера, она в течение трех дней не могла дозвониться до брата и подозревала, что он заперся в своей съемной квартире на Гоголевском бульваре. Родственница Котрелева добавила, что у него панкреонекроз — опасное осложнение острого панкреатита, при котором частично выходит из строя поджелудочная железа.

Одной из самых распространенных причин развития панкреонекроза считается алкогольная интоксикация, особенно разовое употребление большого количества спиртного в течение сравнительно краткого промежутка времени.

