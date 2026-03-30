Екатерина Гордон анонсировала свой мюзикл

Юристка Екатерина Гордон призналась в Telegram-канале, что написала мюзикл.

«Меня спасает музыка, которую я пишу… За эти месяцы я написала целый мюзикл», — поделилась юристка.

Гордон писала тексты песен для таких артистов, как Ани Лорак, Григорий Лепс, Наташа Королева, Михаил Галустян, Дмитрий Колдун, Митя Фомин и Филипп Киркоров.

Одним из музыкальных проектов Гордон является группа «ЗаVисть», которую она создала вместе с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Юристка рассказывала, что они с подругой делают исключительно коммерческую музыку, никакого «артхауса».

В ноябре Гордон сообщила, что находится на «грани развода» с Кудрявцевой. Она призналась, что уже на протяжении полугода ссорится и мирится с ней. По словам юристки, в их отношениях многое «пропито».

На сольном концерте «Народный корпорат» своей группы «ЗаVисть» подруги отметили, что стали чаще ругаться из-за совместной работы. На сцене Кудрявцева в шутку бросила в Гордон бутафорской бутылкой, а та в ответ шлепнула подругу.

