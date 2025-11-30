На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Екатерина Гордон «на грани развода» с Лерой Кудрявцевой

Адвокат Екатерина Гордон призналась, что поссорилась с Кудрявцевой
true
true
true
close
katyagordon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокатка Екатерина Гордон сообщила в Telegram-канале, что находится на «грани развода» с бывшей близкой подругой, телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Гордон призналась, что уже на протяжении полугода ссорится и мирится с Кудрявцевой. По словам адвокатки, в их отношениях многое «пропито».

«Мы стараемся как-то сплотиться, но в последнее время мы просто уже открыто посылаем к чертовой бабушке. У каждой своя концепция», — поделилась юристка.

Гордон уточнила, что, несмотря на ссору, она и Кудрявцева проведут концерт их общей группы «ЗаVисть».

«Потому что даже если мы нанесем друг другу тяжкие телесные повреждения, мы ради вас все равно приползем на сцену. И как минимум вам будет интересно прийти, потому что две осточертевшие друг другу подруги устроят там мордобой», — рассказала адвокат.

Гордон тесно дружила с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Вместе они создали группу «ЗаVисть». Адвокат рассказывала, что они с Кудрявцевой делают исключительно коммерческую музыку, никакого «артхауса».

14 мая Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон сняли клип в метро. Телеведущая опубликовала музыкальный ролик в соцсетях. Она анонсировала совместный концерт с Гордон в Санкт-Петербурге. Выступление пройдет 25 июня.

Ранее Гордон назвала несправедливым исход в деле с квартирой Долиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами