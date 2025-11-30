Екатерина Гордон «на грани развода» с Лерой Кудрявцевой

Адвокатка Екатерина Гордон сообщила в Telegram-канале, что находится на «грани развода» с бывшей близкой подругой, телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Гордон призналась, что уже на протяжении полугода ссорится и мирится с Кудрявцевой. По словам адвокатки, в их отношениях многое «пропито».

«Мы стараемся как-то сплотиться, но в последнее время мы просто уже открыто посылаем к чертовой бабушке. У каждой своя концепция», — поделилась юристка.

Гордон уточнила, что, несмотря на ссору, она и Кудрявцева проведут концерт их общей группы «ЗаVисть».

«Потому что даже если мы нанесем друг другу тяжкие телесные повреждения, мы ради вас все равно приползем на сцену. И как минимум вам будет интересно прийти, потому что две осточертевшие друг другу подруги устроят там мордобой», — рассказала адвокат.

Гордон тесно дружила с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Вместе они создали группу «ЗаVисть». Адвокат рассказывала, что они с Кудрявцевой делают исключительно коммерческую музыку, никакого «артхауса».

14 мая Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон сняли клип в метро. Телеведущая опубликовала музыкальный ролик в соцсетях. Она анонсировала совместный концерт с Гордон в Санкт-Петербурге. Выступление пройдет 25 июня.

Ранее Гордон назвала несправедливым исход в деле с квартирой Долиной.