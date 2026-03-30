Раскрыты детали нападения на Русский дом в Праге: «Участвовали двое»

Директор Русского дома в Праге Гиренко заявил, что на учреждение напали двое

Директор Русского дома в Праге Игорь Гиренко раскрыл детали нападения на учреждение. Руководителя Русского дома цитирует РИА Новости.

По словам Гиренко, 26 марта видеокамеры в доме напротив зафиксировали нападение более чем одного человека.

«Выяснилось, что в нападении на Русский дом участвовал не один, а два человека», — заявил он.

Всего злоумышленники использовали шесть коктейлей Молотова, из них сработала половина.

По данным новостного портала DNES.cz, сотрудники правоохранительных органов Праги начали расследование инцидента. В данный момент полиция ищет исполнителей атаки.

Комментируя ситуацию, в посольстве России в Чехии объявили о намерении направить ноту в министерство иностранных дел республики. Российские дипломаты потребуют усилить меры безопасности в отношении объектов недвижимости РФ и сотрудников.

После атаки Русский дом в Праге провел концерт.