В России снимут фильм про контуженного после СВО ветерана

Режиссер картины Максим Боев сообщил ТАСС, что снимет фильм о ветеране СВО «Невероятный Алеша».

Съемки начнутся в мае. Картина расскажет о парне, который вернулся с СВО после контузии, и его адаптации к мирной жизни. Боев назвал будущую картину народной и человеческой. Он планирует завершить съемки в июле 2026 года. Премьеру фильма ожидают в феврале 2027-го.

На данный момент место съемки не выбрано.

«Рассматриваем разные варианты: Ярославская область, Нижегородская, Калининградская, Краснодарский край, Красноярск. Пока не определились. Выбираем. Выстраиваем логистику», — поделился режиссер.

Боев снимет проект вместе с киностудией «Викинг». Они сняли такие фильмы, как «12 месяцев», «Иваново счастье», «За Палыча» и «За Палыча 2».

26 февраля президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о государственной поддержке фильмов об участниках специальной военной операции (СВО).

Поручение предстоит выполнить правительству России. Кабмин должен будет отчитаться о проделанной работе до 1 августа 2026 года.

