Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Культура

Звезда сериала «Папины дочки» назвал неправдой слух о долгах в 1,5 млн рублей

kazakovfly/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Михаил Казаков в беседе с изданием «Абзац» опроверг, что судебные приставы пытаются взыскать с него долг в более 1,5 млн рублей.

Казаков предположил, что кто-то намеренно придумывает о нем слухи о задолженностях и распространяет в сети. Он также отказался делиться подробностями личной жизни.

«Нет комментариев по поводу своей личной жизни, и не будет, я думаю, в ближайшее время. Личная жизнь на то и личная, чтобы не было комментариев», — заявил артист.

Казаков известен по роли в сериале «Папины дочки», где он сыграл одноклассника и молодого человека Галины Сергеевны — Ильи Полежайкина. Также с 2002 по 2009 год он снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш».

В октябре прошлого года Казаков подал в суд на бывшую жену Елену. Актер утверждал, что сын после развода остался жить с ним, а дочь — с матерью.

13 января 2026 года «Газета.Ru» выяснила, что Казаков попал в запущенный на «Госуслугах» реестр злостных неплательщиков алиментов. Его долг на тот момент составлял 216 303,56 рубля. Потом стало известно, что имущество актера объявлено в розыск из-за долгов.

Ранее сообщалось, что Богдан Титомир задолжал налоговой почти миллион рублей.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!