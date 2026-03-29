Звезда сериала «Папины дочки» назвал неправдой слух о долгах в 1,5 млн рублей

Актер Михаил Казаков в беседе с изданием «Абзац» опроверг, что судебные приставы пытаются взыскать с него долг в более 1,5 млн рублей.

Казаков предположил, что кто-то намеренно придумывает о нем слухи о задолженностях и распространяет в сети. Он также отказался делиться подробностями личной жизни.

«Нет комментариев по поводу своей личной жизни, и не будет, я думаю, в ближайшее время. Личная жизнь на то и личная, чтобы не было комментариев», — заявил артист.

Казаков известен по роли в сериале «Папины дочки», где он сыграл одноклассника и молодого человека Галины Сергеевны — Ильи Полежайкина. Также с 2002 по 2009 год он снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш».

В октябре прошлого года Казаков подал в суд на бывшую жену Елену. Актер утверждал, что сын после развода остался жить с ним, а дочь — с матерью.

13 января 2026 года «Газета.Ru» выяснила, что Казаков попал в запущенный на «Госуслугах» реестр злостных неплательщиков алиментов. Его долг на тот момент составлял 216 303,56 рубля. Потом стало известно, что имущество актера объявлено в розыск из-за долгов.

