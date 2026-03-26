Путин возмутился «тупым вещам» в российской сфере кино

Путин заявил, что надо избегать ненужных вещей в сфере кино в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере кино в России появляются «совершенно тупые и ненужные вещи» из-за недостаточного контроля зарубежных проектов. Его слова опубликовали на сайте Кремля.

Путин заявил о необходимости четкого регулирования в данной сфере и прекращении субсидирования иностранной кинопродукции.

«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя», — заявил президент.

Путин добавил, что в Китае и во Франции зарубежные картины жестко квотируются, и не только по идеологическим причинам.

«Мне кажется, важна и идеологическая составляющая, и чисто финансовая, и коммерческая — всё важно», — отметил политик.

Владимир Путин дал указание Министерству культуры ускорить процесс принятия решения о введении квот на иностранные фильмы, демонстрируемые в российских кинотеатрах.

Ранее в Госдуме заявили, что получать «Оскар» уже неприлично.

 
