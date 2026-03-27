В МИД России ответили на атаку на Русский дом в Праге

Захарова назвала атаку на Русский дом в Праге варварским актом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку на Русский дом в Праге. Ее цитирует РИА Новости.

«Варварский акт», — сказала она.

Посольство России собирается направить в МИД Чехии ноту, в которой потребует усилить меры безопасности в отношении объектов недвижимости РФ и сотрудников в связи с нападением на Русский дом в Праге.

27 марта руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко сообщил, что накануне вечером здание подверглось нападению. Неизвестные забросали учреждение бутылками с зажигательной смесью. Всего злоумышленники использовали шесть коктейлей Молотова, три из них не взорвались.

По данным чешского новостного портала iDNES.cz, сотрудники правоохранительных органов Праги начали расследование инцидента. В настоящее время стражи порядка ищут исполнителей атаки.

Ранее израильские войска ударили по Русскому дому в Ливане.