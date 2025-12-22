Алексей Глызин проиграл суд за авторские права

Певец Алексей Глызин проиграл суд против Российского авторского общества (РАО). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, суд обязал взыскать с Глызина 112 405 рублей основного долга, 57 660 неустойки и еще 13 503 госпошлины. А также пенни в размере 0,3% долга за каждый день просрочки до полной оплаты.

В октябре РИА Новости сообщили, что Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Российского авторского общества (РАО) о взыскании более 170 тысяч рублей с популярного эстрадного исполнителя Алексея Глызина. Причиной иска стало нарушение авторских прав и неисполнении обязательств по договору. Подробности неизвестны. Суд решил рассмотреть его в порядке упрощенного производства.

3 октября сообщалось, что Российское авторское общество просит арбитражный суд Москвы взыскать 80 тысяч рублей с ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой.

РАО обратилось в суд против ООО «Театр «Золотое кольцо» из-за концерта «Плывет веночек», что прошел 11 апреля. По данным издания «Фонтанка», на выступлении были спеты песни «Россия-Русь» Виктора и Ксении Пеленягрэ и «Течет ручей» Петра Черняева и Натальи Трушиной без разрешения правообладателей.

