Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орлова рассказала, почему не хочет воссоединения с «Блестящими»

Певица Ольга Орлова намекнула, что не видит смысла в воссоединении «Блестящих»

close
olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Орлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует воссоединяться с группой «Блестящие».

Поклонник спросил Орлову, не хочет ли она собраться с коллективом и провести вместе концерт. Артистка намекнула, что не видит в этом необходимости.

«А смысл?» — спросила в ответ певица.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. В октябре 2024 года Орлова призналась, что записала новую песню.

14 июня сестра Жанны Фриске Наталья Фриске вместе с группой «Блестящие» выступила на премии МУЗ-ТВ, чтобы почтить память артистки. Там же было показано видео с Жанной, созданное с помощью искусственного интеллекта. На мероприятии показали ролик, в котором артистка поет свой хит «А на море белый песок».

Отец Фриске Владимир Копылов признался, что ему стало плохо на премии, как только он увидел ролик с дочерью. По словам родителя исполнительницы, у него начались проблемы с сердцем. Отцу певицы было сложно дышать.

Ранее Надя Ручка раскрыла причину своего возращения в группу «Блестящие».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами