Орлова рассказала, почему не хочет воссоединения с «Блестящими»

Певица Ольга Орлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует воссоединяться с группой «Блестящие».

Поклонник спросил Орлову, не хочет ли она собраться с коллективом и провести вместе концерт. Артистка намекнула, что не видит в этом необходимости.

«А смысл?» — спросила в ответ певица.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. В октябре 2024 года Орлова призналась, что записала новую песню.

14 июня сестра Жанны Фриске Наталья Фриске вместе с группой «Блестящие» выступила на премии МУЗ-ТВ, чтобы почтить память артистки. Там же было показано видео с Жанной, созданное с помощью искусственного интеллекта. На мероприятии показали ролик, в котором артистка поет свой хит «А на море белый песок».

Отец Фриске Владимир Копылов признался, что ему стало плохо на премии, как только он увидел ролик с дочерью. По словам родителя исполнительницы, у него начались проблемы с сердцем. Отцу певицы было сложно дышать.

Ранее Надя Ручка раскрыла причину своего возращения в группу «Блестящие».