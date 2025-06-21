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Цискаридзе потребовал «перегладить кулисы» перед выступлением своих учеников в Челябинске

Цискаридзе заставил снова погладить кулисы перед концертом учеников в Челябинске
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Илья Питалев/РИА Новости

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе на встрече с поклонниками перед выступлением своих выпускниц в Челябинском театре оперы и балета рассказал, что делает все «настолько хорошо, насколько это возможно». Его цитирует kp.ru.

Артист призвал зрителей обратить внимание на костюмы для выпускного спектакля, в котором задействованы его воспитанники.

«Поверьте, ни один театр в нашей стране таких костюмов не имеет, потому что мы не воровали. И пачка сделана из того количества материала, из которого она должна быть», — сказал он.

Учредитель фонда 2020 Ирина Текслер добавила, что Цискаридзе действительно требовательный. По ее словам, на генеральной репетиции он заставил «перегладить все кулисы».

Во время этой же встречи артист признался, что терпеть не может «Щелкунчика» и «Лебединое озеро», а на первом балете его «вырубает» в начале первого акта. Цискаридзе полагает, что каждый артист балета не переносит «Щелкунчика» и «Лебединое озеро», потому что исполняет их очень много лет и постоянно, и эта музыка звучит непрерывно.

Ранее ученица рассказала, за что Цискаридзе выгонял из класса.

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