Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

«Электроник» женился в шестой раз

Актер Владимир Торсуев женился на бывшей супруге-украинке
Владимир Торсуев/VK

Актер Владимир Торсуев рассказал kp.ru, что женился в шестой раз.

Торсуев заключил брак со своей бывшей женой Лилией.

«Был момент, что мы развелись, но только потому, что моя супруга – гражданка Украины, у нее там живут родные, поэтому так получилось. Но мы снова поженились, и все у нас замечательно», — поделился артист.

По словам Торсуева, сейчас они с женой планируют записать дуэт.

Владимир Торсуев стал известен после выхода фильма «Приключения Электроника». В нем он исполнил одну из главных ролей — Электроника, а его брат-близнец Юрий Торсуев — школьника-пионера Сергея Сыроежкина.

В марте Торсуев признался, что в последние годы общался со своим коллегой по фильму «Приключения Электроника» Василием Скромным тайно. Причиной сохранения общения в тайне стала политическая ситуация — Скромный жил на Украине.

В мае 2025-го Юрий и Владимир Торсуевы сообщили, что служат генералами в казачьем подразделении, задействованном на Донбассе с 2014 года. По их словам, казаки в зоне СВО выполняют «боевые, гуманитарные и информационные задачи».

<1>

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!