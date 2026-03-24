«Электроник» женился в шестой раз

Актер Владимир Торсуев рассказал kp.ru, что женился в шестой раз.

Торсуев заключил брак со своей бывшей женой Лилией.

«Был момент, что мы развелись, но только потому, что моя супруга – гражданка Украины, у нее там живут родные, поэтому так получилось. Но мы снова поженились, и все у нас замечательно», — поделился артист.

По словам Торсуева, сейчас они с женой планируют записать дуэт.

Владимир Торсуев стал известен после выхода фильма «Приключения Электроника». В нем он исполнил одну из главных ролей — Электроника, а его брат-близнец Юрий Торсуев — школьника-пионера Сергея Сыроежкина.

В марте Торсуев признался, что в последние годы общался со своим коллегой по фильму «Приключения Электроника» Василием Скромным тайно. Причиной сохранения общения в тайне стала политическая ситуация — Скромный жил на Украине.

В мае 2025-го Юрий и Владимир Торсуевы сообщили, что служат генералами в казачьем подразделении, задействованном на Донбассе с 2014 года. По их словам, казаки в зоне СВО выполняют «боевые, гуманитарные и информационные задачи».

Ранее Штурм назвала ошибку Распутиной на фоне выселения.