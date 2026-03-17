Штурм назвала ошибку Распутиной на фоне выселения

Певица Штурм: Распутиной не надо было настаивать на разводе Захарова

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале заявила на фоне выселения Маши Распутиной, что артистам нужно быть менее тщеславными.

Штурм считает, что Распутиной не нужно было настаивать на разводе своего партнера — Виктора Захарова. Артистка отметила, что это решение создало новые проблемы с юридической точки зрения.

«Жили бы и дальше без росписи. Но надо же было всем показать: меня взяли замуж! На мне женились! Это так старомодно, а главное, подтянуло новые проблемы. Ну ок, поженились. Имеет бывшая право на половину, если не было брачного контракта? Да, имеет», — рассказала певица.

Штурм добавила, что не видит никакой драмы в этой истории. Она предположила, что все закончится продажей дома и покупкой нового.

17 марта певица Маша Распутина пожаловалась в Верховный суд, что ее выселяют из собственного дома в Подмосковье.

Артистка объяснила, что продала свое имущество и вложила все деньги в ремонт дома в Таганьково, однако несколько лет назад на недвижимость заявила права бывшая жена ее мужа — Виктора Захарова.

