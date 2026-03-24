Семенович раскрыла, перед чем не может устоять: «Все, хана»

Певица Анна Семенович призналась в беседе с «Пятым каналом», что не может устоять перед солеными огурцами.

Семенович отметила, что она равнодушна к сладкому. Но артистка не может пройти мимо соленых огурцов.

«Если у меня есть дома соленые огурцы — всё, хана. Если я начинаю есть банку огурцов, я просто не могу остановиться», — поделилась певица.

В апреле 2024 года Семенович призналась, что принимала «модный препарат» «Оземпик» для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Однако врач предостерегла артистку, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.

В июле Семенович рассказала, что похудела на 6,5 килограмма после начала применения «русского Оземпика». Звезда отметила, что смогла достичь этих результатов за три месяца. По ее словам, прописанный ей препарат улучшил ее здоровье и состояние. Певица перестала отекать, переедать и начала высыпаться.

Ранее Анна Семенович задумалась об операции.