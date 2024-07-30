Анна Семенович раскрыла, на сколько похудела от «русского Оземпика»

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что похудела на 6,5 килограмма после начала применения «русского Оземпика» — Семавика.

Семенович отметила, что смогла достичь этих результатов за три месяца. Артистка рассказала, что прописанный ей препарат улучшил ее здоровье и состояние. Певица перестала отекать, переедать и начала высыпаться.

«Потому что те люди, у которых есть инсулинорезистентность, а у меня она есть, они часто чувствуют усталость, они не высыпаются, у них постоянное чувство голода, у меня так было. А Семавик это все нормализовал», — поделилась артистка.

Семенович уточнила, что препарат помогает конкретно ей. Она посоветовала людям с инсулинорезистентностью обратиться ко врачу и подобрать индивидуальное лечение.

В апреле Семенович призналась, что принимала «модный препарат» Оземпик для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Однако врач предостерегла артистку, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.

Ранее Анна Семенович выложила редкое фото с возлюбленным.