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Анна Семенович призналась, что пила таблетки от диабета для похудения

Певица Семенович заявила, что ей прописывали лекарство от диабета для похудения

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Пресс-служба Анны Семенович

Певица Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что принимала «модный препарат» для похудения.

Семенович рассказала в беседе с эндокринологом, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Врач предостерегла артистку, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.

«Очень опасно. Очень много случаев, когда не то действующее вещество могли упаковать. <…> Очень много случаев, когда в этой упаковке было не то действующее вещество, и это действительно опасно», — рассказала эндокринолог.

Семенович заявила, что подобные препараты стоит принимать строго по назначению врача и не покупать их с рук.

«Нужно сдать анализы и посмотреть, какие дефициты у вас в организме! Сдать кровь на сахар и гормоны, и потом пойти к эндокринологу, и он вам подскажет, но только по вашим анализам!» — заявила певица.

В марте телеведущая Ксения Бородина рассказала, что часто видит рекламу препаратов для якобы похудения, но на деле они являются лекарствами от диабета, которые можно принимать только по рекомендации врача. Телеведущая призвала женщин не худеть таким способом, так как это может негативно сказаться на здоровье.

Ранее Айза сделала пластическую операцию.

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