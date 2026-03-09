«Англицизмы надоели»: продюсер «Иванушки International» высказался о переименовании группы

Группе «Иванушки International», возможно, придется изменить название в связи с обсуждением использования англицизмов. Об этом ТАСС сообщил продюсер гколлектива, народный артист России Игорь Матвиенко.

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа «Иванушки», а слово International — зачеркнуто. Официально прошу не называть меня «продюсер» — я теперь художественный руководитель. <...> Вообще англицизмы надоели», — сказал продюсер.

Матвиенко добавил, что вместо ограничений на использование иностранных слов он бы предложил ввести дополнительный налог для тех, кто хочет оставить английские названия.

Несколькими часами ранее актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. Отвечая на вопрос, запрещены ли с 1 марта псевдонимы артистов на латинице, депутат призвал читать не «чьи-то комментарии, а указанные нормы в оригинале».

Ранее на певца Shaman пожаловались в прокуратуру из-за «вражьей латиницы».