Защита Лерчек заявила об отказах следователя в посещении частных клиник

Защита блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) заявила о четырех отказах следователя МВД в посещении частных клиник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на социальные сети адвокатов знаменитости.

Адвокаты показали подписчикам четыре копии отказов следователя на ходатайство защитников Лерчек о посещении медицинских учреждений. В двух случаях речь идет о частной клинике «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте, еще в двух — об отказе в посещении частной стоматологической клиники на Минской улице.

Кроме того, заявили адвокаты, они располагают и другими документальными подтверждениями отказа следователя МВД в посещении Чекалиной врача.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка от своего тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, а на следующий день ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У блогерши диагностировали рак желудка 4-й стадии.

16 марта с нее сняли домашний арест, разрешив при этом пользоваться интернетом с целью посещения сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признала.

До этого в МВД сообщили, что все ходатайства Лерчек о посещении государственных медицинских учреждений были удовлетворены в полном объеме.

Ранее источник сообщил, что Лерчек погасила многомиллионную задолженность.