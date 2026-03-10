Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

К продюсеру «Ласкового мая» Разину подали новый иск о защите чести и достоинства

Блогер Михеев подал новый иск о защите чести к продюсеру «Ласкового мая» Разину
Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press, Кадр видео: MEGAANGELSS/YouTube

Российский блогер Евгений Михеев подал новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к музыкальному продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Отмечается, что иск поступил в суд в январе этого года, по нему уже состоялась беседа, а рассмотрение по существу назначили на 12 марта. Суть претензий Михеева к Разину не называется.

По данным агентства, в ноябре прошлого года суд признал оскорбительными утверждения Разина, который назвал Михеева «мерзавцем», «гаденышем» и «педофилом», и предписал публично опровергнуть эти заявления.

В декабре Разина заочно арестовали на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. По информации правоохранительных органов, благодаря этому музыкальный продюсер заработал около 500 млн рублей. Продюсер также был объявлен в международный розыск.

Блогер Евгений Михеев известен благодаря созданию собственного курса по обучению торговле на финансовых рынках, который он предлагает клиентам в своем Telegram-канале.

Ранее общественник Бородин подал аналогичный иск о защите чести и деловой репутации к Алле Пугачевой.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!