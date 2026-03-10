К продюсеру «Ласкового мая» Разину подали новый иск о защите чести и достоинства

Российский блогер Евгений Михеев подал новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к музыкальному продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Отмечается, что иск поступил в суд в январе этого года, по нему уже состоялась беседа, а рассмотрение по существу назначили на 12 марта. Суть претензий Михеева к Разину не называется.

По данным агентства, в ноябре прошлого года суд признал оскорбительными утверждения Разина, который назвал Михеева «мерзавцем», «гаденышем» и «педофилом», и предписал публично опровергнуть эти заявления.

В декабре Разина заочно арестовали на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. По информации правоохранительных органов, благодаря этому музыкальный продюсер заработал около 500 млн рублей. Продюсер также был объявлен в международный розыск.

Блогер Евгений Михеев известен благодаря созданию собственного курса по обучению торговле на финансовых рынках, который он предлагает клиентам в своем Telegram-канале.

Ранее общественник Бородин подал аналогичный иск о защите чести и деловой репутации к Алле Пугачевой.