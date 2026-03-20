В Иране ВС США и Израиля повредили более полусотни объектов культурного наследия

WANA: ВС США и Израиля повредили не менее 56 объектов культурного наследия Ирана

По меньшей мере 56 объектов культурного наследия, в том числе мирового уровня, повреждены в Иране в результате американо-израильской военной операции. Об этом сообщает агентство WANA.

Отмечается, что из-за ударов пострадали дворец Голестан в Тегеране, дворец Чехель-Сотун и мечеть Масджед-е-Джами в Исфахане. Кроме того, историческим объектам был нанесен значительный ущерб в таких городах, как Бушер и Керманшах, а также в провинции Лурестан и долине Хорремабад.

10 марта стало известно, что исторические достопримечательности иранского города Исфахана, в том числе внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения в результате авиаудара Армии обороны Израиля. Врывная волна от атаки здания губернатора провинции нанесла ущерб дворцу Чехель-сотун, расположенному рядом. Этот дворец известен своими фресками и зеркальным прудом.

2 марта агентство ISNA сообщило, что в столице Ирана в результате атак со стороны Израиля и Соединенных Штатов был поврежден дворец Голестан, также входящий в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее США и Израиль повредили почти 10 тыс. гражданских объектов в Иране.