В Иране сообщили о повреждении объекта культурного наследия ЮНЕСКО из-за атак Израиля и США

Дворец Голестан в Тегеране, являющийся объектом культурного наследия ЮНЕСКО, получил повреждения в результате атак Израиля и США. Об этом сообщает агентство ISNA.

Уточняется, что объект был поврежден в ходе воздушной атаки. Других подробностей не приводится.

Дворец служил резиденцией Каджарской династии, правившей в Иране с конца XVIII до начала XX века. Каджары сделали Тегеран столицей Ирана. Сейчас во дворце располагается музейный комплекс. Объект разделен на семь частей, в которые входят около 20 зданий: антропологический музей, Бриллиантовый зал, Акс-хане (музей фотографии), Хоуз-хане (портретная галерея), Негар-хане (картинная галерея), павильон Шамс-ул-Эманех и Мраморный тронный зал.

«Голестан» дословно означает «дворец роз».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

