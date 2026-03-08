Макаревич возмутился отменой Жванецкого в Одессе: «Это позор, хлопцы»

Певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутился отмене сатирика Михаила Жванецкого на родине — в Одессе.

«Как мерзко выглядит сегодня его отмена в городе, в котором он рос, жил и который любил бесконечно. Это позор, хлопцы», — заявил артист.

Макаревич назвал Жванецкого великим и любимым. По мнению артиста, сатирик «не украинский и не российский», а «Человек Человечества». Певец заявил, что украинская и российская культура должна гордиться писателем, невзирая ни на что.

После начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года Андрей Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов.

В сентябре 2023-го Макаревич закрыл ИП в России. Он использовал его для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

