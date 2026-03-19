Ирину Горбачеву внесли в базу «Миротворца»

Российскую актрису Ирину Горбачеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Администраторы сайта вменяют ей в вину «российскую пропаганду» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Отмечается ее участие в съемках видеороликов для школьных уроков «Разговоры о важном».

14 февраля казахстанский комика Нурлана Сабурова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

5 февраля один из создателей украинского сайта «Миротворец» Георгий Тука был внесен в российский перечень террористов.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию администрации сайта. Сайт позиционирует себя как независимая неправительственная организация, созданная группой волонтеров, юристов и экспертов для исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины.

Ранее глава парламентской комиссии Ирана попал в базу «Миротворца».