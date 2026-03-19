Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Ирину Горбачеву внесли в базу «Миротворца»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российскую актрису Ирину Горбачеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Администраторы сайта вменяют ей в вину «российскую пропаганду» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Отмечается ее участие в съемках видеороликов для школьных уроков «Разговоры о важном».

14 февраля казахстанский комика Нурлана Сабурова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

5 февраля один из создателей украинского сайта «Миротворец» Георгий Тука был внесен в российский перечень террористов.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию администрации сайта. Сайт позиционирует себя как независимая неправительственная организация, созданная группой волонтеров, юристов и экспертов для исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины.

Ранее глава парламентской комиссии Ирана попал в базу «Миротворца».

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!