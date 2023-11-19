Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Несколько песен группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков

Песню «Опиум для никого» группы Агата Кристи признали пропагандой наркотиков

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Продюсер и сценарист Антон Чернин со слов бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что песни «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков.

«Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой», — процитировал Чернин Глеба Самойлова.

Музыкант добавил, что соответствующая «грамота от милиционеров» была ему вручена перед концертом.

Группа «Агата Кристи» распалась в 2008 году, но музыканты продолжают исполнять песни из репертуара на своих концертах.

В июне экс-солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выступил в Самарском военном госпитале перед военнослужащими. Самойлов исполнил хиты «Агаты Кристи» и заявил, что «каждый артист обязан проходить» через них.

До этого сообщалось, что рэпера Big Baby Tape проверят на пропаганду наркотиков в интернете.

Ранее Екатерина Мизулина ответила на дисс Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом).

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий