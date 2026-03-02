Альбомы «Агаты Кристи» удалили из интернета

Три знаменитых альбома группы «Агата Кристи» удалили со стриминговых площадок. Об этом сообщает 66.ru со ссылкой на объяснившего ситуацию в эфире «Радио 40» лидера группы Вадима Самойлова.

С «Яндекс Музыки», «Звука» и «VK Музыки» исчезли альбомы «Декаданс», «Опиум» и «Ураган». Самойлов объяснил, что в нескольких песнях с этих пластинок нашли пропаганду наркотиков. Он пообещал, что после правки релизы вернутся в интернет.

«Скоро в песни будут внесены небольшие изменения, мы просто будем вычеркивать какие-то слова... И альбомы все снова появятся», — сказал он.

«Агату Кристи» основали в 1984 году братья Вадим и Глеб Самойловы. В начале 2010-х артисты перестали играть друг с другом из-за разногласий относительно авторских прав и политики. Официально в России запрещены за пропаганду наркотиков две песни «Агаты Кристи» — «Опиум для никого» и «Моряк».

С 1 марта 2026 года в России введено уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете.

