Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Альбомы «Агаты Кристи» удалили из интернета

Лидер «Агаты Кристи» Самойлов вычеркнет слова из песен из-за пропаганды наркотиков
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Три знаменитых альбома группы «Агата Кристи» удалили со стриминговых площадок. Об этом сообщает 66.ru со ссылкой на объяснившего ситуацию в эфире «Радио 40» лидера группы Вадима Самойлова.

С «Яндекс Музыки», «Звука» и «VK Музыки» исчезли альбомы «Декаданс», «Опиум» и «Ураган». Самойлов объяснил, что в нескольких песнях с этих пластинок нашли пропаганду наркотиков. Он пообещал, что после правки релизы вернутся в интернет.

«Скоро в песни будут внесены небольшие изменения, мы просто будем вычеркивать какие-то слова... И альбомы все снова появятся», — сказал он.

«Агату Кристи» основали в 1984 году братья Вадим и Глеб Самойловы. В начале 2010-х артисты перестали играть друг с другом из-за разногласий относительно авторских прав и политики. Официально в России запрещены за пропаганду наркотиков две песни «Агаты Кристи» — «Опиум для никого» и «Моряк».

С 1 марта 2026 года в России введено уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете.

Ранее Ганвест решил зацензурировать свои треки после обвинений в пропаганде наркотиков

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!