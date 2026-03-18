На экраны вышел сериал «Князь Андрей»

На экраны вышла историческая драма «Князь Андрей» о жизни князя Андрея Боголюбского, который сыграл ключевую роль в переносе центра Руси с юга (Киев) на северо-восток (Владимир). Все серии уже доступны на Кинопоиске и «Смотрим».

Хронологически фильм рассказывает о событиях ХII века и охватывает период с юности князя до его кончины. За время своего правления Андрей Боголюбский сделал Владимир столицей своего княжества, где построил знаменитые Успенский собор во Владимире, Церковь Покрова на Нерли, Золотые ворота и город-крепость Боголюбово.

Съемки исторического сериала проходили в местах, где более тысячи лет назад жил и правил князь: во Владимире, Суздале, Боголюбове, Кидекше и Юрьеве-Польском, часть сцен была снята в Твери, а древний город-крепость Боголюбово были воссозданы в кинокластере «Москино». Возле стен храма Покрова на Нерли, возведенного Андреем Боголюбским, строительство которого показано в сериале, художники воссоздали древнерусскую пристань (в XII веке там был «таможенный пост») и торговую площадь.

Кинокомпания «Москино»

Режиссер картины Давид Ткебучава рассказал журналистам, что Андрей Боголюбский является интересной фигурой в отечественной истории, о которой в кинематографе еще не говорили.

«Мы не располагаем детальной биографией Боголюбского, поэтому мы фантазировали, учитывая исторические факты и археологические находки, на основе этого создавали свой мир. Мы пытались понять и поделиться со зрителями его взаимоотношениями с отцом, женой, друзьями и недругами. Все это поражает, ведь речь идет о XII веке — другой эстетике, культуре и отношениях между людьми», — добавил Ткебучава.

Главные роли в фильме исполнили Александр Голубев, Александр Устюгов, Александр Балуев и Аглая Шиловская, также в фильме заняты Сергей Безруков, Полина Чернышова и Станислав Любшин. Помимо профессиональных актеров, в фильме принимали участие десятки местных жителей, сыгравших дружинников, купцов, каменотесов, кузнецов и других горожан. Производством фильма занималась кинокомпания «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и правительства Москвы.

