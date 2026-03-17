Сарик Андреасян снимет фильм о Романе Костомарове

Режиссер Сарик Андреасян в Telegram-канале объявил о начале съемок фильма о фигуристе Романе Костомарове.

Фильм получил название «Костомаров». Андреасян назвал грядущую картину особенным проектом для его кинокомпании. Как отметил режиссер, история Костомарова — это не просто путь чемпиона, а «мощная человеческая драма о падении, борьбе и возвращении к жизни».

Проект будет посвящен темам спорта и силы духа. Костомаров принял участие в создании картины.

«Наша задача — рассказать эту историю честно и бережно, без прикрас, сохранив ее силу и подлинность. Для нас принципиально важно, что сам Роман принимает участие в создании фильма — это добавляет проекту глубины и настоящей правды», — поделился режиссер.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему частично ампутировали ноги и руки.

Ранее Костомаров рассказал, как запел на льду.