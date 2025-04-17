В Госдуме заявили, что Ван Дамма не пустят к Путину

Депутат Государственной думы Елена Драпеко заявила в беседе с изданием «Абзац», что не стоит придавать значения заявлениям американского актера Жан-Клода Ван Дамма, заявившего о желании посетить Россию в качестве «посла мира».

Драпеко назвала Ван Дамма перебежчиком, которого не стоит пускать на порог. Она уверена, что голливудскую звезду никто не подпустит к президенту России Владимиру Путину.

«Они скажут все, что им в рот вложат. Вряд ли Ван Дамм является самостоятельной личностью. Продюсеры велели — и он любил Украину, сейчас переменился ветер — стал любить Россию», — заявила депутат.

16 апреля журналистка Диана Панченко опубликовала в Telegram-канале видеообращение актера Жан-Клода Ван Дамма, в котором он выразил желание приехать в Россию и стать послом мира. Он также напомнил о своей встрече с Путиным в 2010 году в Сочи и выразил надежду на новую встречу после установления мира с Украиной, чтобы обсудить вопросы спорта. Актер подчеркнул, что его визит будет посвящен миру, спорту и счастью, а не политике. В завершение своего обращения он поблагодарил российского президента и отправил воздушный поцелуй России.

Ранее Милонов заявил, что Ван Дамму не стоит заниматься решением конфликта на Украине.