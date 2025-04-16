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Ван Дамм заявил о желании приехать в Россию

Актер Ван Дамм заявил, что хочет приехать в Россию и стать амбассадором мира
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AaRON/YouTube.com

Актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что хочет приехать в Россию и стать амбассадором мира. Видео с обращением актера опубликовала журналистка Диана Панченко в Telegram-канале.

Актер подчеркнул, что для него будет честь иметь подобный титул. Он также предположил, что может обсудить с Путиным «мир, спорт и счастье», но никакой политики.

Также Ван Дамм рассказал о своей встрече с президентом России в 2010 году в Сочи. По словам актера, во время прогулки он своим ботинком случайно задел ботинок Путина. После чего Путин сделал это в ответ. Затем они несколько раз повторили это.

В завершение своего обращения он поблагодарил российского президента и отправил воздушный поцелуй России.

«Большой поцелуй Путину и его семье», — добавил актер.

В начале апреля в Румынии актера Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми — в том числе несовершеннолетними. Предполагается, что около 10 лет назад звезда «Кровавого спорта» имел интимную связь с пятью несовершеннолетними девушками, состоявшими в секс-рабстве. «Газета.Ru» — о том, что еще известно о деле Ван Дамма на данный момент.

Ранее в Азербайджане демонтировали памятник Жан-Клоду Ван Дамму.

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