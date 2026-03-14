Европейские фанаты пожаловались на обман группы «Каспийский груз»

Shot: группа «Каспийский груз» без предупреждения отменила концерты в Лондоне и Лимассоле

Европейские фанаты азербайджанской группы «Каспийский груз» пожаловались на обман со стороны музыкантов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Поклонники рэперов заявили, что те не явились на собственные концерты в Лимассоле и Лондоне. 11 марта должно было состояться выступление в Лимассоле, однако сообщения о переносе пришли на почту только за два часа до события, и некоторые их не увидели, а другие не получили.

Концерт в Лондоне был запланирован на 12 марта, однако в этот день музыкант были в Нидерландах. Поклонники жалуются, что артисты игнорируют сообщения в социальных сетях и не приносят объяснений и извинений.

«Каспийский груз» — азербайджанская русскоязычная гангста-рэп-группа, участники — ВесЪ (настоящее имя Анар Зейналов) и Брутто (настоящее имя Тимур Одилбеков).

Накануне стало известно, что «Каспийский груз» не пустили на Кипр из-за туристических виз вместо рабочих.

Ранее рэпер Flo Rida отменил концерт в Москве из-за конфликта на Ближнем Востоке.