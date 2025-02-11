Участник группы «Каспийский груз» о цензуре в России: «Стало интереснее»

Музыкант группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя — Тимур Одилбеков) признался, что ему стало интереснее писать песни из-за цензуры в России. Его слова передает издание The Flow.

«У тебя внутри какой-то фильтр включается. Нет же свода правил: вот это нельзя, а вот это можно. И ты сидишь такой: «А может, это нельзя? А может, проканает? А может, не заметят?» <…> Ты как в квесте находишься», — поделился артист.

Одилбеков также вспомнил, что однажды «Каспийский груз» отказался выступать на шоу «Вечерний Ургант» из-за просьбы спеть песню о любви. Музыканты не хотели, чтобы рэп-коллектив увидели зрители на федеральном канале с лирикой.

«Понятно, что это [была бы] наша песня, но хочется с визитной карточки зайти. <…> И им это вроде понравилось, но сама песня по формату под Первый канал не подошла. Мы отказались», — поделился рэп-исполнитель.

В сентября 2024 года стало известно, что в дом певца Брутто врезался дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Музыкант показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выбитые взрывной волной окна на балконе в подмосковном Раменском.

Ранее стало известно, что Киркоров возвращается на сцену России после длительного перерыва.